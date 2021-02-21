Göztepe 3 önemli ismi İzmir'de bıraktı! Fenerbahçe'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Derbi mağlubiyeti ve kupa yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük karşısında kazanıp zirve yarışında yer almaya devam eden Fenerbahçe'de Mauricio Lemos cezalı.

- Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci de bireysel çalışmalarına devam ediyor, henüz hazır değiller.

- Dimitris Pelkas döndü ancak ilk 11'de olması beklenmiyor. TD Erol Bulut son maçlardaki kadroyu değiştirmeyecektir.

- Tisserand yedekte bekler, savunmada Serdar Aziz ve Szalai devam eder. Önlerinde de Ozan Tufan ve Sosa...

- Aksiyon merkezi Mesut Özil olur. Bir kanatta Samuel-Osayi, diğer kanatta Thiam izleriz. Forvette de Valencia değişmez çünkü Valencia, Mesut'un geriye dönüşlerinde ona çok destek oluyor.

GÖZTEPE

- Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk 4 maçtan sadece 1 puan çıkartan Göztepe ise, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i yenerek morallendi ancak 3 önemli ismi İzmir'de bıraktı!

- Orta sahaya getirdiği kalite tartışmasız herkesin takdirini kazanan Peter Zulj, sağ bek Lamine Gassama ve sol bek Berkan Emir sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek; deplasman kafilesinde yer almadılar.

- Sağ bekte Murat Paluli'yi, sol bekte ise Dzenan Burekovic'i izleyeceğiz. Zulj yerine orta alanda da muhtemelen Anderson Esiti oynar ve takımın savunma gücü daha yüksek olur.

- TD Ünal Karaman, Başakşehir karşısında Adis Jahovic'i merkezde, Cherif Ndiaye'yi ise sol kanatta oynatmıştı. Zlatko Tripic kenarda beklemişti. Benzer bir deneme görürsek şaşırmayalım.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 6 maçının tamamı "3.5 ALT" bitti.

- Göztepe'nin Ünal Karaman'la çıktığı 5 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 23 maçın 19'unu kaybetti! (1 galibiyet - 3 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%78'lik kesim Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı-lacivertli ekipten de Kadıköy'de 3 puan bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın inişli çıkışlı kariyerinin hikayesine göz atalım...