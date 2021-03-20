Göztepe 3-5 Sivasspor (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor İzmir'de karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Sivasspor 5-3'lük skorla kazandı. Konuk ekip, 23 ve 55. dakikalarda Yatabare, 38. dakikada Fajr, 42 ve 45+1. dakikalarda Tyler Boyd'un bulduğu gollerle 5-0 öne geçti.

Göztepe'nin golleri ise ikinci yarıda geldi. İzmir ekibi, 60. dakikada Ndiaye, 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate ile 3 gol buldu.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor'un puanı 40'a yükseldi. Göztepe ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

13. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada Boyd'un müdahale ettiği top filelere gitti. Hakem Yasin Kol'un santrayı gösterdiği pozisyonun ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine, Boyd'un meşin yuvarlağa elle dokunduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

23. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Mihojevic'in geri pasında kaleci İrfan Can'ın kontrol edemediği topu kapan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda, kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Gradel'in yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Fajr'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

41. dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin yaptığı ortada Mihojevic'in müdahale edemediği topla buluşan Boyd, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

45 1. dakikada ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında topla buluşan Boyd, sağdan ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla skoru 4-0 yaptı.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 4-0 üstün kapattı.

İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

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