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Göztepe, 2 yıl sonra İzmir'de Süper Lig maçı oynayacak! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl? İddaa oranları, istatistikler...

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#Misli#İddaa#Fenerbahçe
Göztepe, 2 yıl sonra İzmirde Süper Lig maçı oynayacak Fenerbahçenin muhtemel 11i nasıl İddaa oranları, istatistikler...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 08:30

Kalp kırıcı bir Lille maçı oynayıp Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, 2 yıl aradan sonra İzmir'de Süper Lig heyecanı yaşayacak olan Göztepe'ye konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet, Şampiyon Oran seçenekleri ile Misli'de yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye!

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GÖZTEPE

2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, yeni sezonun açılışını 0-0'lık Antalyaspor maçıyla yaptı.

Savunmaya Novatus Miroshi, Djalma Silva, Nazım Sangare ve Koray Günter (kiralık) gibi eklemeler yaptılar. Ön liberoya Isaac Solet (kiralık) geldi.

Southampton'dan kiralanan Kuryu Matsuki henüz hazır değil. Juan takıma yeni katıldı; maç kadrosunda olması beklenmiyor.

TD Stanimir Stoilov, Antalyaspor karşısında 3'lü savunma ve kalabalık orta saha ile oynadı.

Geçen sezondan gelen sistem alışkanlığını bozmadı. Fenerbahçe karşısında da benzer strateji ile oynayacaktır.

Stoilov ilk maçta Taha Altıkardeş ve Doğan Erdoğan'ı kenardan getirdi. İhtiyaç hâlinde aynısını yapacaktır.

Sağ kanatta (bek) Nazım Sangare, sol kanatta (bek) Djalma Silva devam edecektir.

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Gole en yakın noktada "Kubilay Kanatsızkuş & Romulo" ortaklığı izleyeceğiz.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise 120 dakika sonunda Şampiyonlar Ligi hayallerine veda ettiği bir Lille maçı oynadı.

90+'da 1-0'ı bulup maçı uzatan sarı-lacivertliler, 118'de yediği penaltı golüyle umutlarını bitirdi; yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Süper Lig'de açılışı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek yapmışlardı. Taraftarlar skordan ve oyundan memnun değildi; Lille maçında daha etkili bir futbol vardı.

Göztepe maçı öncesi İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş cezalı.

Sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Fred, deplasman kafilesinde yer aldı; durumları maç saati netleşecek.

TD Jose Mourinho'nun Edin Dzeko'yu dinlendirip Youssef En-Nesyri ile maça başlaması bekleniyor.

Orta alandaki eksikler nedeniyle İrfan Can Kahveci'yi de ilk 11'de görebiliriz.

Kanatlarda Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin oynamaya devam edecek.

Göztepe, 2 yıl sonra İzmirde Süper Lig maçı oynayacak Fenerbahçenin muhtemel 11i nasıl İddaa oranları, istatistikler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 5 lig maçının tamamını kaybetti!

- Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olduğu son 11 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi. (6B 3M)

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- Maçın hakemi Kadir Sağlam, sezonun açılışını alt ligde "Karagümrük-Amed" karşılaşmasıyla yapmıştı. (3 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%55'lik kesim sarı-lacivertlilerin İzmir'de 3 puana ulaşan taraf olacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Göztepe, 2 yıl sonra İzmirde Süper Lig maçı oynayacak Fenerbahçenin muhtemel 11i nasıl İddaa oranları, istatistikler...

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#Misli#İddaa#Fenerbahçe

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