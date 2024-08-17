Göztepe, 2 yıl sonra İzmir'de Süper Lig maçı oynayacak! Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i nasıl? İddaa oranları, istatistikler...

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GÖZTEPE

2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, yeni sezonun açılışını 0-0'lık Antalyaspor maçıyla yaptı.

Savunmaya Novatus Miroshi, Djalma Silva, Nazım Sangare ve Koray Günter (kiralık) gibi eklemeler yaptılar. Ön liberoya Isaac Solet (kiralık) geldi.

Southampton'dan kiralanan Kuryu Matsuki henüz hazır değil. Juan takıma yeni katıldı; maç kadrosunda olması beklenmiyor.

TD Stanimir Stoilov, Antalyaspor karşısında 3'lü savunma ve kalabalık orta saha ile oynadı.

Geçen sezondan gelen sistem alışkanlığını bozmadı. Fenerbahçe karşısında da benzer strateji ile oynayacaktır.

Stoilov ilk maçta Taha Altıkardeş ve Doğan Erdoğan'ı kenardan getirdi. İhtiyaç hâlinde aynısını yapacaktır.

Sağ kanatta (bek) Nazım Sangare, sol kanatta (bek) Djalma Silva devam edecektir.

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Gole en yakın noktada "Kubilay Kanatsızkuş & Romulo" ortaklığı izleyeceğiz.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise 120 dakika sonunda Şampiyonlar Ligi hayallerine veda ettiği bir Lille maçı oynadı.

90+'da 1-0'ı bulup maçı uzatan sarı-lacivertliler, 118'de yediği penaltı golüyle umutlarını bitirdi; yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Süper Lig'de açılışı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek yapmışlardı. Taraftarlar skordan ve oyundan memnun değildi; Lille maçında daha etkili bir futbol vardı.

Göztepe maçı öncesi İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş cezalı.

Sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Fred, deplasman kafilesinde yer aldı; durumları maç saati netleşecek.

TD Jose Mourinho'nun Edin Dzeko'yu dinlendirip Youssef En-Nesyri ile maça başlaması bekleniyor.

Orta alandaki eksikler nedeniyle İrfan Can Kahveci'yi de ilk 11'de görebiliriz.

Kanatlarda Dusan Tadic ve Allan Saint-Maximin oynamaya devam edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Göztepe, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 5 lig maçının tamamını kaybetti!

- Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olduğu son 11 lig maçının sadece 2'sini kazanabildi. (6B 3M)

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- Maçın hakemi Kadir Sağlam, sezonun açılışını alt ligde "Karagümrük-Amed" karşılaşmasıyla yapmıştı. (3 sarı kart)

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