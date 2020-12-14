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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Göztepe 2 sezon sonra Bursaspor'u ağırlayacak! Ziraat Türkiye Kupası...

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Göztepe 2 sezon sonra Bursaspor'u ağırlayacak! Ziraat Türkiye Kupası...
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, yarın İzmir'de karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak mücadelede, hakem Emre Malok düdük çalacak.

Göztepe, kupanın 4. turunda Kırklarelispor'u eledi. Bursaspor ise 3. turda Karşıyaka, 4. turda ise Karatay Termal 1922 Konyaspor'u saf dışı bıraktı.

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En son 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekibin İzmir ve Bursa'daki karşılaşmaları golsüz sona ermişti.

Göztepe'de Lamine Gassama'nın sakatlığı bulunuyor.

 

Göztepe 2 sezon sonra Bursasporu ağırlayacak Ziraat Türkiye Kupası...

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