Göztepe 2 - 3 Kasımpaşa (Maç özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden Kasımpaşa, İzmir deplasmanından istediğini aldı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri; 6 ve 48. dakikalarda Muleka ve 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin 7. dakikada Di Santo ve 81. dakikada Ndiaye ile bulduğu goller yeterli olmadı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 32'ye yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in ara pasıyla defans arkasında topa buluşan Muleka, top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayak içiyle yerden şutunu atan Muleka, topu sağ direk dibine çarptırarak topu filelere gönderdi. 0-1

7. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Ndiaye ceza sahası içi sağ çaprazında rakip savunmayla mücadeleye girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo, yerden yaptığı vuruşla sağdan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Moubandje’nin derin pasını ceza sahası içi sol çaprazından kontrol eden Tannane, müsait durumdaki Di Santo’ya pas verdi. Arjantinli oyuncu şutunu attı ancak top savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul’da kaldı.

30. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Nidaye rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı içerisinde bekleyen Tannane’yi gördü. Tannane, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.