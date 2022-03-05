Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Göztepe 2 - 3 Kasımpaşa (Maç özeti ve goller)

#Göztepe - Kasımpaşa#Göztepe#Kasımpaşa
Göztepe 2 - 3 Kasımpaşa (Maç özeti ve goller)

Göztepe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Rakibini 3-2 yenen Kasımpaşa kümede kalma yolunda dev bir adım attı.

Göztepe - Kasımpaşa maçından fotoğraflarGöztepe - Kasımpaşa maçından fotoğraflar
Göztepe - Kasımpaşa maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye kaybeden Kasımpaşa, İzmir deplasmanından istediğini aldı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri; 6 ve 48. dakikalarda Muleka ve 79. dakikada Umut Bozok kaydetti. Göztepe'nin 7. dakikada Di Santo ve 81. dakikada Ndiaye ile bulduğu goller yeterli olmadı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, puanını 32'ye yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada orta alandan gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic’in ara pasıyla defans arkasında topa buluşan Muleka, top sürerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayak içiyle yerden şutunu atan Muleka, topu sağ direk dibine çarptırarak topu filelere gönderdi. 0-1
7. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Ndiaye ceza sahası içi sağ çaprazında rakip savunmayla mücadeleye girdi. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Di Santo, yerden yaptığı vuruşla sağdan topu ağlarla buluşturdu. 1-1
15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Moubandje’nin derin pasını ceza sahası içi sol çaprazından kontrol eden Tannane, müsait durumdaki Di Santo’ya pas verdi. Arjantinli oyuncu şutunu attı ancak top savunmadan sekerek kaleci Ertuğrul’da kaldı.
30. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de, Nidaye rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı içerisinde bekleyen Tannane’yi gördü. Tannane, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göztepe - Kasımpaşa#Göztepe#Kasımpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Boris Johnsonın sözlerine neden güldüler İngilterede oligarklar hedefte ama...

Boris Johnson'ın sözlerine neden güldüler? İngiltere'de oligarklar hedefte ama...

#İngiltere
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı