Göztepe 2-3 Fenerbahçe(Maçın özeti)

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Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin 27. dakikasında Sosa ile penaltıdan öne geçen Fenerbahçe, 34. dakikada Guilherme'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Göztepe'nin kazandığı penaltıda pozisyonun içinde olan Serdar Aziz, 43. dakikada sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi bir kez daha öne geçirdi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Pelkas, 51. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Son sözü 63. dakikada Guilherme söyledi ve Fenerbahçe, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Göztepe ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Ozan'ın topuk şık topuk basında soldan bindiren Caner bekletmeden ortasını yaptı, ön direkte Atınç'a çarpan topu kaleci İrfan Can iki hamlede kontrol etti.

6' Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Ideye Brown son çizgiye inerek ortasını yapmak istedi ama öne rakibine sonra kendisine çarpan top auta çıktı.

7' Ideye Brown yine sol kanatta topla buluşup ceza sahası içi sol çaprazdaki Halil'e aktardı pasını ama Halil vuruşunu yapmak isterken topu ıskaladı.

15' Halil'in uzun pasında Ideye Brown göğsüyle topu Tripic'in önüne indirdi ama ofsayt bayrağı havada.

17' Tisserand'ın uzun pasında sol kanatta topu kontrol edip rakibinden sıyrılan Caner'in ortasında kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.

25' Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR incelemesi sonucu Ozan'ın ortasında Andre Poko'nun topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi

27' Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Jose Sosa, sağ köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı

32' Ceza sahası içi sol çaprazdan sol çizgiye inen Tripic, Serdar Aziz'den kurtulmak isterken rakibinin kayarak yaptığı hamleyle yerde kaldı ve Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34' Penaltı atışını kullanmak üzere topun başına gelen Guilherme, yerden Altay'ın soluna doğru yaptığı vuruşla ağları buldu ve skora denge geldi

35' Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samatta'nın sert şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

43' Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz kale önünde müsait durumda iyi yükselip yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi

48' Valencia, Gustavo'yla yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasına sokulmak istedi ama Berkay'ı geçemedi

50' Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Pelkas'ın etkili şutunda top yan kale direğinin yanından auta çıktı

51' Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ozan Tufan'ın içeri sokulup arka direğe doğru yaptığı ortada Pelkas bomboş durumda yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı

57' Sağ kanatta topla buluşan Sangare'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

63' Sol kanatta topla buluşan Halil, Sangare'den sıyrılıp ceza sahasına sokuldu. Onun yerden arka direğe doğru çevirdiği topu müsait durumdaki Guilherme ağlara gönderdi ve fark bire indi

71' Gustavo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş, arka direkteki Papiss Cisse'yi gördü ama bomboş durumdaki Cisse kale önünde topu üstten dışarı gönderdi.

85' Kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in sol köşeye yaptığı sert vuruşta İrfan Can gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta.