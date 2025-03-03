Göztepe 2-2 Samsunspor maç özeti (Süper Lig)

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Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Göztepe, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Göztepe, 2-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

İzmir ekibi gollerini, 45+5'de Miroshi ve 51. dakikada Juan ile buldu. Konuk ekip Samsunspor ise 67. dakikada Schindler ve 90+4'te van Drogelen ile cevap verdi.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 5 maça çıkan Göztepe, haftayı 6. sırada 36 puanda kapattı. Ömer Erdoğan yönetimindeki Samsunspor ise puanını 47 yaparken 3. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, deplasmanda Sivasspor'u konuk edecek. Samsunspor ise sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada gelişen Samsunspor atağında topu alan Emre’nin pasında soldan ceza sahasına giren Holse’nin şutu az farkla yan ağlara gitti.

8. dakikada Göztepe’nin atağında Dennis’ten pası alan Djalma sol ayağıyla şutunu çekerken top az farkla auta çıktı.

26. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Matsuki’nin şık pasında topla buluşan Tijanic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sol ayakla vuruşunu yapan Tijanic’in şutu az farkla auta çıktı.

45+5. dakikada Göztepe atağında pası alan Nielsen'in sağ kanattan yaptığı ortada Miroshi'nin dokunuşuyla top ağlarla buluştu. 1-0

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51. dakikada Samsunspor’un orta sahada kaybettiği topu Dennis kazandı. Ceza sahasına gönderilen topta Samsunspor defansında Van Drongelen topu kaleciye bırakmak isterken topu kapan Juan, kaleci Okan’ı da geçerek boş kaleye topu göndererdi. 2-0

54. dakikada sol kanatta gelişen Göztepe atağında İsmail Köybaşı’nın sert gönderdiği topta ceza sahası içinde Tijanic’in şutu üstten auta çıktı.

67. dakikada Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Emre’nin ceza sahasına yaptığı ortada Schindler’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

90+3’te Samsunspor’un taç atışında topu alan Bole’nin sol kanattan ortasında Van Drongelen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2