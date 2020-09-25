Göztepe 2-2 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

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Göztepe ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve hakem Yasin Kol'un düdük çaldığı maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibinin gollerini 50. dakikada Soner Aydoğdu ve 61. dakikada Ideye Brown atarken Gaziantep FK'nın sayılarını 7. dakikada Muhammet Demir ve 90+1'de penaltıdan Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 5'e, Gaziantep FK ise 2'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan Güray'ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

28. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner'in şutunda top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Tripic'in ceza sahasından attığı sert şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarı gitti.

45 3. dakikada ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

50. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Halil'in ceza sahasına yaptığı ortada Tripic, topu kafa ile kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro'nun yaptığı ortada Brown Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan'la mücadeleye giren Maxim'in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90 1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti:

2-2

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