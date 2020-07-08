Göztepe 2-2 Ankaragücü | Maçın özeti ve golleri

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Göztepe ile Ankaragücü, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Göztepe'nin gollerini 26. dakikada penaltıdan Kamil Wilczek ve 34+3'te Soner Aydoğdu atarken Ankaragücü'nün sayılarını 17. dakikada penaltıdan Orgill ve 58. dakikada yine penaltıdan Gerson Rodrigues kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 39 yaptı, son sıradaki Ankaragücü ise 26 puana yükseldi.

GÖZTEPE 2-2 ANKARAGÜCÜ

GOLLER: 17' Orgill, 26' Wilczek(P), 45+3' Soner Aydoğdu, 58' Rogrigues(P)

İlk yarı sonucu: 2-1

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodrigues, Orgill

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

11' Sağ kanattan yapılan ortada arka direkte Mossoro kafayı vurdu. Havalanan topu kaleci Ricardo kontrol etmek isterken Wilczek'in faulüne maruz kaldı.

17' Sağ kanatta topla buluşan Orgill, Titi'den nefis bir hareketle sıyrıldı. Ceza sahasında önce pas vermeyi düşündü ama bir anda önü açılınca yakın direk dibine sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

26' Sağ kanattan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında yaşanan karambolde Titi, Kitsiou'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Wilczek, sert bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

45+3' Sağ kanattan yapılan ortada Mossoro'nun kafa pasında topla buluşan Soner, altıpas içinde bomboş durumda kafayı vurdu ve Göztepe'yi öne geçirdi.

56' Oscar Scarione'nin pasına sağ kanattan Kitsiou hareketlendi. Titi, Kitsiou ile top arasına vücudunu koymaya çalışırken rakibini düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

58' Penaltıdan Gol Gerson Leal Rodrigues Gouveia

86' Hızlı gelişen Göztepe atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Napoleoni, etkili bir vuruş yapamadı ve kaleci Ricardo üzerine gelen topu kolayca kontrol etti.

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