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Göztepe 2 - 1 Gaziantep FK (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#Göztepe#Gaziantep Fk
Göztepe 2 - 1 Gaziantep FK (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, 5 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Göztepe - Gaziantep FK maçından fotoğraflar...Göztepe - Gaziantep FK maçından fotoğraflar...
Göztepe - Gaziantep FK maçından fotoğraflar...

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Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Alt sıralardan kurtula mücadelesi veren İzmir ekibi, Gaziantep FK karşısında kritik bir 3 puan kazandı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada penaltıdan ve 45+4'te Adis Jahovic kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı, 61. dakikada Recep Niyaz'ın ayağından geldi.

Göztepe'de Obinna, 58. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

5 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Göztepe, puanını 14'e yükseltti. Gaziantep FK ise 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Arslanagic’in uzun pasında defansın arkasına sarkan Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra çizgiye inerek altı pas çizgisinin önünde bulunan Lourency’e pas verdi, Lourency’nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.
33. dakikada sağ taraftar Maxim’le köşe vuruşu kullanan Gaziantep FK’da ceza sahası içerisinde yükselen Caulker kafa vuruşuyla topu kaleye yönlendirse de meşin yuvarlak kaleci İrfan Can’da kaldı.
34. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe’de Murat Paluli’nin ceza sahasına yaptığı ortada topa kafa vuruşu yapan Lourency’nin pozisyonunda kaleci Günay, sağ direk dibine uzanarak topun sahibi oldu.
37. dakikada Gaziantep FK ceza sahası içinde gelişen pozisyonda Göztepeli Jahovic, Ertuğrul ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.
39. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Jahovic, meşin yuvarlağı sağ direk dibinden ağlara gönderdi. 1-0
45+1. dakikada orta alandan atak yapan Gaziantep FK’da, Dicko ceza sahası yayının üzerinden sert vurdu, savunmaya temas eden top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
45+4. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Halil Akbunar'ın ara pasıyla savunmayı geçerek kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic, kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-0

İKİNCİ YARI

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47. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe’de, Berkan’ın pasıyla ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Halil Akbunar, yerden sert şut gönderdi ancak top kalenin sağından az farkla oyun alanını terk etti.
49. dakikada sol kanattan yüklenen Gaziantep FK’de Dicko ile paslaşan Halil İbrahim, topu ceza sahasına çevirdi, topla tekrar buluşan Dicko, plase vuruşla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.
59. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Caulker’a sert müdahalede bulunan Obinna, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
61. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ceza sahasına yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Recep, sol ayağıyla sert vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
75. dakikada yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanan Gaziantep FK’da Maxim’in direkt kaleye vuruşunda kaleci İrfan Can iki hamlede topun sahibi oldu.
78. dakikada orta alandan yüklenen Gaziantep FK’da Kenan’ın ceza sahası dışı sol çaprazından attığı falsolu şutta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanını terk etti.
87. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan'ın ortasına Arslanagic dokundu, yakın direkte toplu buluşan Ndiaye'nin şutunda top, kalecide kaldı.
90+5. dakikada dol kanattan yüklenen Gaziantep FK'da Sagal'ın topu kale önüne çevirdiği karambolde kalan pozisyonda topa dokunan Caulker'ın vuruşu sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Göztepe defansı topu uzaklaştırdı.

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Volkan Narinç xx, Mustafa Savranlar
Göztepe: İrfan Can xx, Arslanagic xx, Atınç xx, Atakan xx, Soner xx, Obinna x, Murat xx, Berkan xx, Halil Akbunar xx (Kahraman dk. 84 ?), Lourency x (Yalçın dk. 61 x), Jahovic xxx (Ndiaye dk. 76 x)
Gaziantep FK: Günay x, Ertuğrul x (Sagal dk. 46 x), Caulker x, Toşca x, Kitsiou x, Recep xx, Doğan x (Figueiredo dk. 73 x), Maxim xx, Mendyl x (Halil Pehlivan dk. 46 x), Dicko x (Kenan dk. 78 x), Muhammet x
Goller: Jahovic (dk. 39 pen ve 45+4) (Göztepe), Recep (dk. 61) (Gaziantep FK)
Kırmızı Kart: Obinna (dk. 59) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Atakan, Lourency, Berkan (Göztepe), Kitsiou, Toşca (Gaziantep FK)

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#Süper Lig#Göztepe#Gaziantep Fk

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