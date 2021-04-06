Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor (Maçın golleri ve özeti)
Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2 golle geçti ve 3 maç sonra galip geldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ve Çaykur Rizespor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Göztepe, ikinci yarıda bulduğu gollerle Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Halil Akbunar ve 78. dakikada Cheriff Ndiaye kaydetti. Rizespor'da 90+1'de Gökhan Akkan kırmızı kart gördü.
3 maç sonra kazanan Göztepe, böylece puanını 43'e çıkartırken 3 maç sonra kaybeden Rizespor 35 puanda kaldı.
Karşılaşmadan dakikalar
İlk yarı
Süper Lig'in 33. haftasındaki Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun şutunda, top yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
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