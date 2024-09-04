Göztepe, 13 maçtır Gürsel Aksel'de kaybetmiyor

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Trendyol Süper Lig'e 1 galibiyet ve 3 beraberlikle başlayan Göztepe, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekti.

İzmir ekibi, geçtiğimiz sezondan bu yana Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı son 13 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezon 1. Lig'de mücadele ettiği dönemde Kocaelispor'a yenilmişti. Körfez ekibiyle 4 Kasım 2023'te karşı karşıya gelen Göztepe, 302 gündür Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı maçlarda rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmıyor.

Son olarak iç sahada Kocaelispor’a kaybeden Göztepe, bu süreçten sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

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İzmir ekibi bu maçların 9'unda da kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, bu maçlarda sadece kalesinde 6 gol görürken rakip fileleri de 30 kez havalandırmayı başardı.

Geçen sene 1. Lig'de Eyüpspor, Ümraniyespor ve Bodrum FK'dan kalesinde 1'er kez gol gören Göztepe, Süper Lig’de Fenerbahçe'den 2, Alanyaspor'dan da 1 gol yedi.