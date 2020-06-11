Göztepe 1-3 Trabzonspor
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 56'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 37 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 16. dakikasında Anthony Nwakaeme ile öne geçen Trabzonspor'da 41. dakikada Guilherme ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Trabzonspor, 52. dakikada Caleb Ekuban'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. İzmir ekibi, 57. dakikada Alpaslan Öztürk'ün penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Son sözü 84. dakikada Abdülkadir Ömür söyledi ve Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
2. dakikada defansın hatasından yararlanıp topu ceza sahası içine sürükleyen Sörloth'un pasında topla buluşan Novak'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere attı.
4. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan ortasında iyi yükselen Ekuban'ın vuruşunda, meşin yuvarlağı yine kaleci Beto kornere çeldi.
6. dakikada defansın hatasında meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Halil Akbunar'ın pasında, Castro'nun vuruşunda top kalenin yanından auta gitti.
16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza alanı içinde altı
pasta iyi yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu:
0-1.
23. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan 2 oyuncuyu çalımlayıp vurduğu top, direğin yanından auta gitti.
27. dakikada Novak'ın sol kanattan yaptığı ortada defansın uzaklaştırdığı meşin yuvarlağı ceza sahası önünde kapan Abdülkadir Ömür'un şutunda top, direğin üstünden auta çıktı.
28. dakikada Guilherme'nin hareketi sonrası Castro ceza sahası önünde yerde kaldı. Ceza yayının hemen dışında serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda, top üstten auta gitti.
34. dakikada Sörloth, orta sahadan taşıdığı topu sağ kanattaki Ekuban'a attı. Ekuban'ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesiyle kornere çıktı.
37. dakikada Jerome'nin sağ taraftan ortasında defanstan dönen topu alan Castro, meşin yuvarlağı Soner Aydoğdu'na verdi. Soner Aydoğdu'nun şutunda, top dışarı gitti.
41. dakikada Guilherme, orta sahada Castro'ya yaptığı müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Detaylar birazdan...
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