Göztepe 1-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 35. hafta maçında Göztepe ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

İzmir'de 9. dakikada geriye düşen Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Göztepe, Diabate'nin şık golüyle öne geçerken yanıt 19. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Dakikalar 39'u gösterdiğinde sahneye bir kez daha Kerem Aktürkoğlu çıktı ve Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

Galatasaray'da kazanılan penaltıda topun başına geçen 64. dakikada hem takımının hem kendisinin 3. golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine sona verdi. Sarı-kırmızılılar lider Beşiktaş ile de puan farkını 6'ya indirdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir Süper Lig maçını kazandı.

Süper Lig'de zirve yarışı;

1) Beşiktaş - 71 puan

2) Fenerbahçe - 66 puan

3) Galatasaray - 65 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza alanı içinde kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun sağ çapraz pozisyonda kaleye gönderdiği top, direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.

39. dakikada Galatasaray öne geçti. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Atınç'a rağmen sağ çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 1-2

42. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Berkan Emir'le mücadele eden Halil İbrahim Dervişoğlu yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus Berkan Emir'i kırmızı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcının ofsayt olduğu gerekçesiyle Berkan Emir'in kırmızı kartı iptal edildi.

45 3. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu'nun şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 2-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ceza alanı içinde Göztepeli futbolcuların temasıyla Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yere düştüğünü değerlendiren

hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Atışı 64. dakika kullanan Muhammed Kerem Aktürkoğlu takımının ve kendisin 3. golüne imza attı: 1-3.

76. dakikada ceza sahası hemen önünde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi..

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Berkan, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Diabete, Halil Akbunar, Cherif, Jahovic

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil