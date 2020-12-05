Göztepe 1-1 Kayserispor (Maç özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Göztepe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldğı maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Kayserispor, 73. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle öne geçerken Göztepe, 86'da Soner Aydoğdu ile eşitliği yakaladı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Göztepe, puanını 15 yapıp bir maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 9 puan ile düşme hattından kurtulamadı.

GÖZTEPE 1-1 KAYSERİSPOR

73' Henrique / 86' Soner

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



29. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique ceza yayı önünde Yalçın Kayan tarafından düşürüldü ve Kayserispor serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta Sapunaru topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci İrfan Can Eğribayat tek eliyle kornere çeldi.

34. dakikada Lennon ceza sahası sağ çaprazında bekleyen Lopes’e pas verdi. Lopes gelen topu kontrol ettikten sonra kaleye vurdu, top kaleci İrfan Can’da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Lopes çizgiye inerek topu ceza sahası içine çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Campanharo topa gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

73. dakikada Aziz Behich’in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 0-1

86. dakikada Göztepe’de sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar topu kale önüne çevirdi. Ceza sahası içinde bekleyen Soner Aydoğdu meşin yuvarlağa dokunarak ağlara gönderdi. 1-1

89. dakikada Berkan Emir’le sol taraftan korner kullanan Göztepe’de, Titi ceza sahası içinde topu indirerek şutunu attı ancak top Kayserispor defansına çarptı. Pozisyonun devamında Halil Akbunar şut atsa da top karambolde kaldı, daha sonrada Kayserispor defansı topu uzaklaştırdı.

GÖZTEPE - KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de son 2 haftadır toplam 8 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Göztepe'de maç öncesi 2 oyuncuda pozitif vakaya rastlanırken bu isimlerden birinin stoper Atınç Nukan olduğu kendisi tarafından sosyal medyasında açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor deplasmanından farklı olarak Atınç'ın yerine Titi'ye görev verdi. Titi bu sezon Ankaragücü maçından ikinci kez 11'de görev yaptı. Sakatlıkları bulunan Ideye ve Gassama da maça yetişmedi. Ideye’nin yerine yine Cherif Ndiaye forma giydi.

HALİL 'DALYA' DEDİ

Göztepe'nin altyapısından yetişip sarı-kırmızılı ekipte 9'uncu sezonunu geçiren Halil Akbunar dün Süper Lig'de Kayserispor maçıyla dalya dedi. Göz-Göz'de 3 farklı ligde forma giyip kadronun en eski ismi olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe formasıyla Süper Lig’de 100'üncü maçına çıktı. Halil'e kulüpteki 100'üncü Süper Lig maçı öncesi Başkan Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya plaket verdi.



Efsane takımın eski futbolcularından Gürsel Aksel'in 390, Nevzat Güzelırmak'ın 331, Fevzi Zemzem'in 305 Süper Lig maçına çıktığı Göz-Göz'de Halil Akbunar, Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24'üncü isim oldu. Halil, daha önce kulüpte Süper Lig'de 99, TFF 1'inci Lig'de 102 ve 2'nci Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maçta oynadı. Halil toplamda 42, Süper Lig’de ise 14 gol atıp, 13 asist yaptı. Bu sezon takımın en çok skor üreten ismi olan Halil, Kayserispor maçına kadar 4 gol atıp, 2 golün de pasını verdi.

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