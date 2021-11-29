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Göztepe 1 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)

#Süper Lig#Göztepe#Fenerbahçe
Göztepe 1 - 1 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Mücadele 1-1 sona ererken, Fenerbahçe lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

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Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, İzmir deplasmanından istediğini alamadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

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Göztepe'nin golünü 40. dakikada Adis Jahovic kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 48. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

Sarı-lacivertli takımda Filip Novak, 88. dakikada önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

FARK 12'YE ÇIKTI

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada İzmir deplasmanında fırsat teperek zirveyle arasındaki puan farkını indirme şansını kaybetti.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Fenerbahçe, buna karşın 2 puan kaybı sonrası 24 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü.

Galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe ise puanını 14'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Soner’in soldan pasında Fenerbahçe kalesi önünde karambol oluştu. Karambolde topu önünde bulan Jahovic uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
34. dakikada Soner’in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Halil Akbunar, topu tekrar Soner’e göndermek istedi. Savunmadan seken topu önünde bulunan Halil’in vuruşunda top az farkla auta gitti.
40. dakikada Mesut’un kısa düşen pasında topu önünde bulan Jahovic, topla ceza sahasına kadar girdi. Berke ile karşı karşıya kalan Jahovic, topu ağlara gönderdi. 1-0

İKİNCİ YARI

47. dakikada Jahovic’in pasında topla buluşan Halil’in şutunda top, Berke ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda direğe çarparak auta gitti.
48. dakikada İrfan Can’ın ortasında topa kafayla vuran Serdar Dursun topu kaleye gönderdi. 1-1
57. dakikada Halil’in soldan pasında kale önünde bulunan Jahovic, uygun durumda topa dokunamadı.
79. dakikada Jahovic’in pasında Berke ile karşı karşıya kalan Soner’in şutu Berke’de kaldı.

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Bahtiyar Birinci xx, Hakan Yemişken xx
Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Dino Arslanagic xx, Atınç Nukan x, Berkan Emir xx, Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo xx, Halil Akbunar xxx (Lourency dk. 86 ?), Soner Aydoğdu xx, Atakan Çankaya x, David Tijanic xx, Adis Jahovic xxx (Cherif Ndiaye dk. 83 ?)
Fenerbahçe: Berke Özer xx, Min-Jae Kim xx, Serdar Aziz xx, Filip Novak x, Max Meyer x (Mergim Berisha dk. 77 x), Miha Zajc x (Jose Sosa dk. 64 x), Ferdi Kadıoğlu xx, İrfan Can Kahveci xx (Diego Rossi dk. 77x), Mesut Özil xx (Attila Szalai dk. 90 ?), Miguel Crespo xx, Serdar Dursun xxx
Goller: Jahovic (dk. 40) (Göztepe), Serdar Dursun (dk. 48) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Filip Novak (dk. 88) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Miha Zajc, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz (Fenerbahçe), Halil Akbunar, Obinna Nwobodo (Göztepe)

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#Süper Lig#Göztepe#Fenerbahçe

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