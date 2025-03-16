Göztepe 1-1 Eyüpspor (Maçın özeti)

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Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Eyüpspor’u ağırladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Eyüpspor, 74. dakikada Tayfur Bingöl'ün gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 girildi.

Konuk ekip, 65. dakikada Tayfur Bingöl ile öne geçerken yanıt 71. dakikada Romulo'nun penaltısıyla geldi.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 7 maça çıkan Göztepe, 37 puanda kaldı. Eyüpspor'un puanı ise 44 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

42. dakikada ceza yayı üzerinden İsmail'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu direk dibinden çıkardı.

45+1. dakikada Göztepe’nin gelişen atağında ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.