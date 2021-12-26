Göztepe 1 - 1 Adana Demirspor (Maç özeti ve goller)

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Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe, Adana Demirspor'u sahasında konuk etti.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren İzmir ekibi, yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı kurtardı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor'un golü 16. dakikada Balotelli'den geldi. Göztepe'ye beraberliği, 78. dakikada Rassoul'un kendi kalesine attığı gol getirdi.

Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Göztepe, puanını 15 yaptı. Adana Demirspor ise 30 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can’ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün’e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli’nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.



19’uncu dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason’un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli’nin şutunda top kaleci İrfan Can’dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün’ün kaleye göndermek istediği top, Wilker’ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.



48’inci dakikada sağ kanattan Soner Aydoğdu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic’in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.



51’inci dakikada Soner Aydoğdu’nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic’in vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.



78’inci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Nwobodo topla ilerlediği sırada Stambouli’nin müdahalesiyle top Assombalonga’ya geldi. Topu kaleci Muric’e vermek isteyen Rassoul’un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



89’uncu dakikada Nwobodo’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın’ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.