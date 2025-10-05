Göztepe 1-0 Başakşehir (Süper Lig maçı özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe 1-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye evinde galibiyeti getiren golü 43. dakikada Juan kaydetti.

Ev sahibi takımda Juan, 26. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkararak puanını 16 yaptı.

Başakşehir ise Nuri Şahin dönemindeki 4. maçında 2 yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

Ligde 9. hafta karşılaşmalarında Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Başakşehir, Galatasaray'ı konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Crespo’nun sol kanada gönderdiği topu kontrol eden Operi, ceza sahası önüne yerden pasını aktardı. Burada topu alan Harit’in ceza sahasına girip yaptığı vuruşta, kaleci Lis vücuduyla meşin yuvarlağı çıkardı.

22. dakikada Cherni’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Bokele'nin kafa vuruşunda Shomurodov’dan seken topu kaleci Muhammed kontrol etti. VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, topun Shomurodov’un eline çarpması nedeniyle penaltı kararı verdi.

26. dakikada penaltıda topun başına geçen Juan, sağ ayağının içiyle vurduğu topu kale üzerinden dışarı gönderdi.

43. dakikada Allan'ın pasında topla buluşan Juan, kaleci Muhammed’in kalesinden uzaklaştığını fark ederek orta sahanın biraz ilerisinden sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

52. dakikada Rhaldney’in gönderdiği pasta topu kontrol eden Janderson’un şutu Opoku’ya çarparak sekti. Pozizyonun devamında dönen meşin yuvarlağı kaleci Muhammed ceza sahası içinde kontrol etti.

73. dakikada Kaluzinski’nin şutunda savunmadan seken topu kaleci Lis kontrol etti.

78. dakikada Dennis’in yerden pasında topla buluşan Sabra’nın şutunda, kaleci Muhammed sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.