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Göztepe 0-2 Konyaspor (Maçın özeti ve goller)

#Göztepe#Konyaspor#Süper Lig
Göztepe 0-2 Konyaspor (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

Göztepe - Konyaspor maçından fotoğraflarGöztepe - Konyaspor maçından fotoğraflar
Göztepe - Konyaspor maçından fotoğraflar

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Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve Yasin Kol'un düdük çaldığı maçı Konyaspor 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 25 ve 72. dakikalarda Sokol Cikalleshi attı.

Göztepe'de Yalçın Kayan 45. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekipte Kahraman'ın 45+6'da attığı gol, VAR uyarısı sonrasında elle oynama sebebiyle iptal edildi.

Kerim Alıcı'nın 79. dakikada sakatlanmasıyla değişiklik hakkı dolan Göztepe, kalan bölümü 9 kişi tamamladı.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Konyaspor puanını 23'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Göztepe ise 9 puanda kaldı.

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Özgür Ertem
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic (Dk. 46 Wilker), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Berkan Emir (Dk. 46 Kerim Alıcı), Cherif Ndiaye (Dk. 61 Ideye Brown), Lourency (Dk. 71 Halil Akbunar), Jahovic (Dk. 15 Tijanic)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Adil Demirbağ, Guilherme, Serdar Gürler (Dk. 87 Rahmanovic), Soner Dikmen (Dk. 87 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 39 Michalak), Endri Çekiçi (Dk. 58 Mpoku), Cikalleshi
Goller: Dk. 25 ve 72 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 45 Yalçın Kayan (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 27 Arslanagic, Dk. 63 Lourency, Dk. 89 Murat Paluli (Göztepe), Dk. 37 Bytyqi, Dk. 45 9 Guilherme, Dk. 85 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

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11. dakikada Jahovic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Lourency'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
18. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde meşin yuvarlakla buluşan Yalçın'ın şutunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.
23. dakikada Endri Çekiçi'nin pasıyla topla buluşan Skubic'in sert şutunda, direğe çarpan top üstten auta çıktı.
25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in yaptığı ortada arka direkte boş durumda bulunan Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
45+6. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk önce gol kararı veren hakem Yasin Kol, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonda elle müdahale olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

70. dakikada Lourency'nin yaptığı ortada ceza sahası içindeki Ideye Brown'ın kafa vuruşunda, kaleci Sehic topu kontrol etti.
72. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Serdar'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

 

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#Göztepe#Konyaspor#Süper Lig

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