Göztepe 0-1 Hatayspor / Maçın özeti ve golü

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Göztepe ile Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında İzmir'de karşı karşıya geldi. Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 59. dakikada Mame Briam Diouf penaltıdan attı.

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 21'e çıkardı. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 75 Nwobodo), Alpaslan Öztürk (Dk. 79 Mossoro), Titi, Burekovic, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 62 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 62 Brown Ideye), Guilherme (Dk. 62 Napoleoni), Cherif Ndiaye

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Akıntola (Dk. 71 Selim Ilgaz), Aabid, Traore (Dk. 81 Sackey), Ribeiro (Dk. 90 1 Abdurrahman Canlı), Boupendza, Mame Diouf

Gol: Dk. 59 Mame Diouf (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Billong, Dk. 89 Katranis (Atakaş Hatayspor), Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 64 Gassama, Dk. 77 Nwobodo (Göztepe)

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

14. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Münir topu uzaklaştırdı.

24. dakikada sol kanattan Guilherme'nin kullandığı serbest atışta ceza sahasındaki Alpaslan'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda, kaleci Münir'in de dokunduğu top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

33. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mame Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

47. dakikada sağ kanattan Halil'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Soner'in vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada ceza sahası içinde Traore ile Yalçın Kayan'ın müdahale etmek istediği top Göztepeli savunmalı oyunculardan kornere çıktı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, Yalçın'ın topa elle dokunduğuna karar verip beyaz noktayı gösterdi.

59. dakikada penaltı atışını kullanan Mame Diouf, takımını 1-0 öne geçirdi.

79. dakikada ceza sahası hemen dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda, kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

86. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Atakaş Hatayspor atağında topla bir süre ilerleyen Boupendza'nın çapraz pozisyonda attığı şutta top auta gitti.

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