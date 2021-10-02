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Göztepe 0-1 Giresunspor (Maçın özeti)

#Süper Lig#Göztepe#Giresunspor
Göztepe 0-1 Giresunspor (Maçın özeti)

Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Giresunspor, Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig 8. hafta mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor, bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Obinna'nın verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cherif Ndiaye'nin ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Baku'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tijanic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

40. dakikada sol kanattan Aziz Eraltay'ın yaptığı ortada kaleci İrfan Can, Diabate'den önce topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

58. dakikada ceza sahası içinde Perez'le mücadeleye giren Cherif Ndiaye'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

61. dakikada penaltı atışını kullanan Tijanic'in şutunda kaleci Okan Kocuk topu kurtardı. Arslanagic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

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70. dakikada ceza sahası içinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya pozisyonda Suleymanov yerde kalırken, hakem Burak Şeker bir kez daha penaltı kararı verdi.

71. dakikada penaltıyı kullanan Diabate, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve GZT Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda kaleci Okan, yerinde bir müdahale ile topu kornere gönderdi.
Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Göztepe XI: İrfan Can, Kerim, Dino, Kahraman, Berkan, Obinna, Yalçın, Baku, Halil, Tijanic, Cherif.

GZT Giresunspor XI: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Traore, Flavio, Sankhare, Sergio, Shapi, Diabate.

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#Süper Lig#Göztepe#Giresunspor