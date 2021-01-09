Göztepe 0-1 Antalyaspor (Maç özeti ve golü)

Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Göztepe ile Antalyaspor, İzmir'de karşı karşıya geldi. Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 yenerken bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 77. dakikada Doğukan Sinik kaydetti. 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 24 yaparken son 6 maçının 5'ini kaybeden Göztepe 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 30. dakikasında hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada sağ kanattan Soner'in yaptığı ortada kafa iyi yükselen Brown Ideye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45 1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi.

Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Antalyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta ilk yaptığı orta savunma oyuncularından dönen Fredy'nin yaptığı ikinci ortada ceza alanı içindeki Doğukan Sinik bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

85. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Tripic'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

Müsabaka konuk ekip Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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