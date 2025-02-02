Göztepe 0-1 Alanyaspor (Süper Lig maç özeti)

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Göztepe, Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısını konuk Alanyaspor, Nuno Lima'nın 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda rakibini sahasına hapseden Sarı-kırmızılılar, 81. dakikada penaltı vuruşu kazandı. Penaltıda topun başına geçen Juan'ın vuruşunda Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Alanyaspor sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Göztepe bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini aldı ve 34 puanda kaldı. Dış sahada 7 maç sonra kazanan Alanyaspor ise 28 puana yükseldi.

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Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak, Alanyaspor ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İÇ SAHADAKİ 22 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Göztepe'nin 4 Kasım 2023'teki Kocaelispor maçından beridir sürdürdüğü 22 maçlık iç saha yenilmezlik serisi sona erdi.

ERTUĞRUL TAŞKIRAN FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Alanyaspor'da Ertuğrul Taşkıran, 79. dakikada itirazdan ötürü gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç öncesi hayatını kaybeden eski milli oyuncu Ogün Altıparmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bunuldu.

5. dakikada Da Silva'nın sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içeriside buluşan Romulo'nun şutunda kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

14. dakikada Yusuf Özdemir'in sol kanattan getirip altıpas içerisinde yaptığı vuruşta top sol üstten dışarı gitti.

18. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Romulo'nun pasında uygun posizyondaki Djalma'nın şutunda meşin yuvarlak, sol direğin yanından dışarı çıktı.

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41. dakikada sol kanattan korner atışında Heliton ile yükselen Cordova'nın eline topun çarpması sonucu hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu yeniden izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

45. dakikada soldan Balkovec'in kullandığı kornerde kale sahası önünde Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıdan dakikalar geliyor...