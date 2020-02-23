Derbi saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? 11’lerde kimler yer alacak?

Fenerbahçe ve Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek olan derbi mücadelesi için artık geri sayım başladı. Süper Lig’in iki deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal ve Fatih Terim’in en uygun kadrolarını sahaya süreceği Fenerbahçe Galatasaray maçı, iki kulübün tarihine bir çentik daha atılması anlamına gelecek. Fenerbahçe’nin 246, Galatasaray’ın ise 123 kez galip geldiği mücadelede 121 kez ise eşitlik bozulmadı. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta canlı olarak izlenebilecek? İşte, tüm istatistiki bilgilerin yer aldığı Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi bazı bilgiler

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 23’üncü Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edecek. 23 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Halil Umut Meler’in düdük çalacağı karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yardımcılıkları üstlenecek.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında bugün Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ın galibiyet şansını iki takım taraftarları değerlendirdi. Zorlu derbi hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvenlerinin tam olduğunu belirttiler. Fenerbahçeli taraftarlar sahalarında sarı-kırmızılı takıma mağlup olmayacaklarını ve serinin devam edeceğini dile getirirken, teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine devam etmesi gerektiğini ifade ettiler. Galatasaraylı taraftarlar ise derbide takımlarına güvendiklerini, yıllardır süren şansızlıklarına bu yıl son vereceklerine inandıklarını belirttiler.

"KADIKÖY’DE DURUM DEĞİŞMEZ"

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray’a karşı kurdukları üstünlüğün devam edeceğini, taraftarın takımının arkasında olduğu sürece geleneğin devam edeceğine vurgu yaptı. Takıma, yönetime ve teknik heyete güvenlerinin tam olduğunu belirten taraftarlar, sarı-lacivertlilerin mağlup olmasında ise teknik direktör Ersun Yanal’ın görevine devam etmesi gerektiğinin altını çizgi. Bir taraftar, "Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1 sene, hatta 10 sene daha yener. Bunun devamı gelecek. Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısında hiçbir çaresi yok" ifadelerini kullanırken bir taraftar ise "22 yıldır yenemiyorlar değil bu sene 44 sene daha yenemezler" şeklinde konuştu.

GALATASARAY’A GÜVEN TAM

Galatasaraylılar da derbide takımlarına güvenlerinin tam olduğunu dile getirdi. Bu yıl, yıllardır süren şansızlıklarına son vereceklerine inandıklarını belirten sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim ve takımın, zorlu Kadıköy deplasmanından puan veya puanlarla döneceğini söyledi. Bir taraftar ise takımda sakatlığı yüzünden bu sezon istediği forma şansını bulamayan Falcao’yu eleştirdi. Ayrıca dostluk içinde bir maç olması dileğinde bulunan Galatasaraylı taraftar, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor hepsi dostlar. Saha dışında çay, kahve içiyorlar, dostlar ama bunu sahada da yapsınlar" diye konuştu.

FENERBAHÇE’DE BİLET KUYRUĞU

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, en ucuz kategoride 80 TL, en pahalı ise 950 TL olan biletler için erken saatlerde kuyruğa girdiler. Heyecanla biletlerini alan taraftarlar mutlu olurken, alamayan taraftarlar ise "Yönetim uyuma taraftarın dışarda" gibi sloganlar atarak tepkilerini gösterdiler. Öte yandan, dev derbi için Galatasaraylılara ayrılan tribünlerde biletlerin fiyatı 200 TL olarak belirlendi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel 11'lerinin şu şekilde olması bekleniyor.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Falette, Serdar, Dirar (Hasan Ali), Deniz (Ferdi), Ozan, Jailson, Tolga, Kruse, Muriç

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Ömer, Seri, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

391. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Süper Lig'de bugün yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.



Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 390 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.

Ligde 126. sınav

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

Son 10 resmi maç

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

EMRE AŞIK: GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray’ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, "Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas’ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum. Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe’nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir. Kazanarak gelen bir Galatasaray var. Özellikle oyuncuların kazanmaya alışması çok önemli. Bu takıma özgüven getiriyor, zaten takım da her geçen hafta daha iyi oynuyor. Galatasaray kazanmak isteyecektir, uzun süredir orada kazanamıyoruz. Belki ’o sene, bu senedir’. Ben, beraberlik ağırlıklı bir maç bekliyorum. İki tarafta kazanmaya oynayacaktır ama beraberlikte iki tarafta bir şey kaybetmeyecektir. Fenerbahçe’nin kadrosu Galatasaray’a göre kalite olarak daha düşük seviyede. Bir tek Kruse yaratıcı oyuncu. Gustavo’nun oynamaması avantaj. Galatasaray ikinci yarıda hücumda Onyekuru ve Emre’nin gelmesi ile çok daha iyi oldu. Adem Büyük de çok iyi işler yapmaya başladı. İyi gol vuruşları var. Güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe’nin agresif başlayacağını ve orada kaybetmemek için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Galatasaray kazanırsa şampiyonluğun en büyük adayı olur" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY’DA OYNADIĞIM ZAMANLAR KADIKÖY’E STRESLİ ÇIKIYORDUK"

Galatasaray’da oynadığı dönemlerde deplasmandaki Fenerbahçe derbilerine stresli çıktıklarını ifade eden Emre Aşık, "O seneler kadrolar çok daha iyiydi. Fenerbahçe’den şu an Kruse ve Ozan’ı sayabiliriz. Kruse’de bir Alex değil. Gustavo’da yok. İster istemez Galatasaray’da bir stres olacaktır. Galatasaray’da oynadığım zamanlar Kadıköy’e stresle çıkıyorduk. Maç içinde bir defa geliyorlardı gol oluyordu ve biz moral olarak çöküyorduk. Umarım bu sene böyle olmaz. Fenerbahçe’deyken ise çok daha rahat oluyorduk. Galatasaray maçlarını bekliyorduk. Tarih tekerrürden ibarettir ama belki de o maç bu maçtır" diye konuştu.