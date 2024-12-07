Gözler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde! Kritik maçın tüm detayları, muhtemel 11'leri ve Misli ile Türkiye'nin En Yüksek Oranları burada...

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Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Beşiktaş'ta son durum

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 10 puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, idari ve sportif açıdan yaşadığı zorlu süreçte derbiyi kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Paulista forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Tel Aviv ile oynanan maçta sakatlanan 34 yaşındaki stoper, ameliyat edilmişti.

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Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını atlatan Felix Uduokhai ile Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. İki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyecekleri netlik kazanmadı.

5 isim sınırda

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

Sahasında Fenerbahçe'yi 4 maçtır yenemiyor

Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe'de son durum

Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Oosterwolde ve Mert Hakan yok

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra son idmana çıkmayan Mert Hakan Yandaş'ın derbide forma giymesi beklenmiyor.

5 maçtır kazanıyor

Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

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Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.

Cenk Tosun eski takımına karşı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Gaziantepspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

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Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta görev almaya hazırlanıyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 15 Süper Lig maçının 13’ü KG Var bitti.

- Beşiktaş, Fenerbahçe'yi evinde konuk ettiği son 4 derbide galibiyet alamadı. (3 beraberlik, 1 mağlubiyet)

- İki takım arasında oynanan son 6 derbide ilk gol Fenerbahçe’den geldi.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 18 resmi maçta toplam 17 kırmızı kart çıktı.

- Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı son 26 iç saha maçında sadece 4 kez kaybetti.

- Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 25 resmi maçta Beşiktaş 5 kez kazanabildi.

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- Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan son 41 karşılaşmada ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi.

- Beşiktaş, evinde oynadığı son 5 Süper Lig maçında ilk golü atan taraf oldu.

- Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 deplasman maçında da 1.5 gol baremini aştı.



MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Al-Musrati, Rafa Silva, Semih, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Tadic, Dzeko

ŞAMPİYON ORANLAR

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen bu kritik maçta Türkiye'nin En Yüksek Oranları Misli'de yer alıyor. Buna göre ev sahibi ekip Beşiktaş'ın galibiyetine 3.88 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliği 3.71 oranla gösterilirken konuk takım Fenerbahçe'nin kazanırına 1.70 oran veriliyor.

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Bu maça oynayan Misli üyelerinin %50’si Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyor.