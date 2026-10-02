Gözaltına alınan Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı: Sadece birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dün akşam saatlerinde Trabzon'da gözaltına alındı.

Gözden Kaçmasın MHK soruşturmasında hakem Yasin Kol gözaltına alındı! Haberi görüntüle

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Trabzonspor ile Drogheda United arasında dün oynanan hazırlık maçında görev yapan Yasin Kol, karşılaşma sonrası evinde gözaltına alındığı ve ikametinde arama yapıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: BİRKAÇ KİŞİYE BORÇ PARA GÖNDERDİM

Geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren şüphelilerden Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kol'un ifadesinde, "Ben herhangi bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği belirtildi.

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Gözaltındaki Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün uçakla İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. (DHA)

GÜNDOĞDU VE DİĞER GÖZALTINDAKİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ ALINANLAR BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında ifade veren isimler de açıklandı. İşte o isimler:

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Deniz Ateş Bitnel, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı, Mustafa Kamil Abitoğlu, Sarper Barış Saka, Hikmet Öksüzoğlu, Lemi Çelik, Murat Zirek, Kerem Ersoy, Oğuzhan Uğurlu, Zorbay Küçük, Mustafa İlker Coşkun, Gamze Durmuş Pakkan, Burak Pakkan, Mehmet Dilaver Ay, Burak Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Mehmet Türkmen, Abdullah Polat.

Operasyon Öncesi tanık ve müşteki olarak ifadesi alınan isimler ise şu şekilde:

Eren Acar, Alparslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Süleyman Abay, Alper Ulusoy, Taner Gizlenci, Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Mustafa Sönmez, Mustafa Tosun, Ali Tuna, Burak Şeker, Emre Altun, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Koray Gençerler, Kerem Ersoy. (AA)