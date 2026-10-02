Gözaltına alınan hakem Yasin Kol İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı.

YASİN KOL İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.