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Gözaltına alınan hakem Yasin Kol İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildi

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#Hakem Yasin Kol#Merkez Hakem Kurulu#Süper Lig
Gözaltına alınan hakem Yasin Kol İstanbul’da sağlık kontrolünden geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 18:11

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

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 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı.

YASİN KOL İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol İstanbul'a getirildi. Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

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#Hakem Yasin Kol#Merkez Hakem Kurulu#Süper Lig

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