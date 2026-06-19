Göster gücünü Türkiyem! İşte Paraguay maçı muhtemel 11'i

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2026 FIFA Dünya Kupası’na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Takımımız D Grubu’ndaki ikinci maçında cumartesi TSİ 06.00’da Güney Amerika temsilcisi Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

San Francisco Bay Area Stadı’nda oynanacak mücadelede El Salvador Futbol Federasyonu’ndan hakem Ivan Barton Cisneros düdük çalacak.

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· Bu karşılaşma öncesinde ay yıldızlılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken teknik direktör Vincenzo Montella’nın mutlak galibiyete ihtiyacımız olan karşılaşmada kadroda değişiklikler yapması ve Zeki ile İsmail’i kulübeye çekmesi bekleniyor.

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İtalyan çalıştırıcının Avustralya önünde oyuna sonradan dahil olan Kenan Yıldız’ı ilk 11’de oynatması, sağ bekte Zeki’nin yerine Mert Müldür’ü görevlendirme ihtimali yüksek. Kenan’ın sol kanada geçmesiyle Barış Alper sağ kanada çekilecek. Avustralya önünde maça bu bölgede başlayan Arda Güler de 10 numarada maça başlayacak.

ABD İLE AVUSTRALYA OYNUYOR

Dünya Kupası’na 4-1’lik ABD yenilgisi ise başlayan Paraguay’da ise antrenmanda ağrıları artan forvet oyuncusu Gustavo Caballero, Milli Takımımıza karşı dinlendirilecek. Grubun diğer maçında ilk maçlarından galibiyetle ayrılan ABD ile Avustralya ve bugün TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 35'İNCİ RANDEVU

Milli Takım, Montella yönetiminde 35. sınavına Paraguay karşısında sahaya çıkacak. İtalyan teknik adamla 25’i resmi, 9’u özel 34 maça çıkan Ay yıldızlılar, 20 galibiyet, 9 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda milliler 61 gol atarken, 43 kez topu ağlarından çıkardı.

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UEFA ÜLKELERİ PARAGUAY'A YARAMIYOR

UEFA üyesi ülkelere karşı oynadığı son 14 Dünya Kupası maçının 2’sini kazanabilen Paraguay (7M, 5B), 2002’de Slovenya’yı (3-1), 2010’da Slovakya’yı (2-0) yendi. · GRUPTA ilk maçın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Paraguay, daha önceki 16 Dünya Kupası maçının ilk devrelerinde aynı sayıda gol yemişti.

2- TÜRKİYE ile Paraguay, Dünya Kupası’nda ilk kez karşı karşıya geliyor. İki takım bugüne kadar sadece 1995’te golsüz sona eren bir özel maçta karşılaştı.

9- BÜYÜK turnuvalarda oynadığı son 13 maçın 9’unu kaybeden Türkiye, bugüne kadar mücadele ettiği hiçbir Dünya Kupası’nda üst üste iki yenilgi almadı.