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Görüşmeler başladı: Galatasaray'da ayrılık kapıda!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Carlos Cuesta#Süper Lig
Görüşmeler başladı: Galatasarayda ayrılık kapıda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 00:38

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arsında Belçika ekibi Genk'ten 8 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı Carlos Cuesta, Rusya'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

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Frankowski'nin Rennes ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda.

FRANKOWSKI'NİN AYRILIĞI DUYURULDU

Galatasaray'dan KAP'a Polonyalı sağ bek Frankowski için yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski’nin transferi konusunda Stade Rennais Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı. 

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre; sarı - kırmızılılar, Carlos Cuesta'nın transferi için Rus kulübü Spartak Moskova ile görüşmelere başladı.

Görüşmeler başladı: Galatasarayda ayrılık kapıda

9 MAÇTA OYNADI

Galatasaray'da yarım sezonda 9 maça çıkan 26 yaşındaki savunmacı gol veya asist üretemedi.

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#Galatasaray#Carlos Cuesta#Süper Lig

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