Görüşme gerçekleşti: Fenerbahçe'den Premier Lig çıkarması! 'Anlaşırsanız kolaylık sağlarız!'

Yeni sezonda kadrosunu Jhon Duran ve Archie Brown ile güçlendiren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte bir yıldızın daha transferini tamamlamak için eyleme geçti.

Sarı - lacivertlilerin ısrarla yeni sezon kadrosuna görmek istediği Kerem Aktürkoğlu için Benfica, transfere onay vermek için Şampiyonlar Ligi'nde eleme maçlarının sonucunu bekliyor. Aktürkoğlu ilk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyememişti.

Haber Global'in haberine göre; Ali Koç ve yönetimi, Arsenal'in Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko’nun durumunu sordu.

Haberin detaylarında, Sportif Direktör Devin Özek'in İngiltere’de Ukraynalı oyuncu için, İngilizlerin sportif direktörü Andrea Berta ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan haberde Arsenal cephesinin bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğunu aktarılırken, “Zinchenko ile anlaşırsanız kolaylık sağlarız” mesajını da verdiği kaydedildi.

ZINCHENKO'NUN RAKAMLARI

2022/23 sezonundan bu yana Arsenal formasını terleten 28 yaşındaki oyuncu, 23'ü geçen sezon olmak üzere toplamda İngiliz ekibi ile 91 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşayan Ukrayanlı, 5 de asist katkısı sağladı.