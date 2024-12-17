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Görülmemiş olay: Başkan sinirlendi, tüm takımı ve hocayı kovdu!

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#Bosna Hersek#Sloboda Tuzla#Sproanasayfa
Görülmemiş olay: Başkan sinirlendi, tüm takımı ve hocayı kovdu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 15:55

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından Sloboda Tuzla'da kulüp başkanı Azmir Husic, ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ve futbolcuları kulüpten gönderdi.

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Bosna Hersek 1. Futbol Ligi'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olan Sloboda Tuzla, ligde oynadığı 17 maçın 15'ini kaybetti.

Kulüp başkanı Husic, AA'ya yaptığı açıklamada, hayatındaki en zor kararlardan birini aldığını ifade etti.

Husic, teknik direktör Zlatan Nalic ve futbolcuları takımdan gönderdiğini dile getirerek, "Sloboda'daki tüm futbolculara artık kulübümüzün bir parçası olmadıklarını söyledik ve takımı dağıttık. Önümüzdeki günlerde herkesin sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun devamında 16 maç kaldığını kaydeden Husic, takımı yeniden kuracaklarını ve ligde kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Bosna Hersek'te 1919 yılında kurulan Sloboda Tuzla, ligde oynadığı 17 maçta 2 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda 2 puanla son sırada bulunurken, bu karşılaşmalarda 5 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.

 

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#Bosna Hersek#Sloboda Tuzla#Sproanasayfa

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