Gornik Zabrze'den flaş Fenerbahçe sözleri: 'Hiçbir zaman sistemsel açıdan güçlü bir takım olmadı!'

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik ve yardımcı antrenör Szymon Matuszek ve oyunculardan Rafal Janicki sarı lacivertli takımla eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Polsat Sport'a konuşan Polonya ekibinin açıklamaları şu şekilde oldu:

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MEYDAN OKUMA OLACAK"

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Szymon Matuszek: Büyük bir marka, güçlü isimler ve Avrupa futbolunda önemli bir yere sahip güçlü bir kulüp. Kesinlikle bizim için büyük bir meydan okuma olacak.

Önemli maçlarda güçlü bir takımız. Bu ekip gerektiğinde en üst seviyesine çıkabiliyor. Fenerbahçe maçını da böyle görüyorum. Bu bizim için bir final olacak. Oyuncular bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacak.

Trencín ile ilk maçı evimizde oynamış ve berabere kalmıştık. Kazanabilecek fırsatlar yakalamamıza rağmen başaramadık. Deplasmandaki maçta ise işler iyi gitmedi ve elendik. Şimdi durum tam tersi. İlk maçı deplasmanda oynayacağız, rövanş ise kendi taraftarımızın önünde olacak. Kendimizi en güçlü hissettiğimiz yer orası. Bunun bizim için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum.

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"KANTE ETKİLEYİCİ BİR İSİM AMA TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRMAZ"

Rafal Janicki: Kante etkileyici bir oyuncu ama tek başına maç kazandırmaz. Messi bunu yapabilir. Umarım Fenerbahçe'de Messi tarzında, maçı tek başına çözebilecek oyuncular olmaz. En tehlikeli futbolcular bunlardır.

Fenerbahçe oyuncuları bizi biraz hafife alabilir. Belki de Gornik maçına hazırlık maçı gibi yaklaşırlar, belki de yeterince hazırlıklı olmazlar ve bu da bizim için onlara ‘yeni bir darbe’ vurma şansı olur.

Michal Gasparik'in üç-dört günde bir maç oynanan dönemlerde tecrübesi var. Antrenman yükünü nasıl ayarlayacağını ve rotasyonu nasıl yöneteceğini biliyor.

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"ORADA HER ŞEY YILDIZLARA VE BİREYSEL KALİTEYE DAYANIYOR"

Michal Gasparik: Fenerbahçe hiçbir zaman sistemsel açıdan güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl şekilleneceğini henüz bilmiyoruz. Hazırlık dönemlerini geçirecekler, hazırlık maçlarında nasıl görüneceklerini, hangi oyuncuların oynayacağını ve yeni transferleri takip edeceğiz. Kolay olmayacak.

Bu deneyimimi kullanmak istiyorum. Cumartesiden cumartesiye oynanan normal bir takvimden tamamen farklı bir süreç. Bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olduğumuza inanıyorum.

Hepimiz gruplara kalmayı hayal ediyoruz. Ancak şu an için sadece bu eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim ufak hedefim, rövanş maçına bir iddiayla, bir şeyleri kazanmak için çıkabilmek.