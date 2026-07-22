Gornik Zabrze Teknik Direktörü Michal Gasparik: 'Futbolda her şey mümkün!'

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Slovak teknik adam Michal Gasparik, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında iyi bir performans sergilediklerini belirten Gasparik, "Fenerbahçe'nin topa sahip olacağını biliyorduk. Ancak bu kadar problemle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Pozitif bakıp tüm gücümüzle savunmaya çalıştık. Bugün yenildik ama yarın durum değişebilir. Fenerbahçe beklediğimiz gibi oynadı. İkinci devrede savunmaya geçtiğimiz için pek tehlike yaratamadık. Futbolda her şey mümkün. İkinci maça hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.