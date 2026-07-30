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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında dün akşam Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Zabrze Arena'daki karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

İlk yarının büyük bölümünde rakibinden üstün görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, son dakikalarda ise kalesinde baskı gördü. Gornik Zabrze oyuncularının son bölümde üst üste şutlarında kaleci Mert Günok başarılı olurken 45+10. dakikada oluşan karambolde ev sahibi takım Michal Sacek'in şutuyla golü buldu ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısına da iyi giren Fenerbahçe, ilk 25 dakikada etkili performans ortaya koydu. Yakaladığı fırsatları gole çeviremeyen sarı-lacivertliler, 70. dakikadan sonra oyundan düştü. Gornik Zabrze önemli fırsatlar yakalarken kalan bölümde rakibine pozisyon vermeyen Fenerbahçe, sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı.

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Bu sonucun ardından ilk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler adını 3. eleme turuna yazdırdı ve Avusturya'nın Sturm Graz ekibinin rakibi oldu.

TALISCA SEZONA HIZLI GİRDİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı hücumcusu Anderson Talisca, sezona etkili başladı.

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda 27 golle kapatan ve takımının hücumda en çok skor üreten ismi olan Talisca, bu sezona da gollerle girdi.

Sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze karşısında Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçta takımının tek golüne frikikten imza atan Talisca, deplasmandaki penaltı golüyle de takımını öne geçiren isim oldu.

Talisca, 2 maçta attığı 2 golle dikkati çekti.

UĞUR MELEKE'DEN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında sergilediği performansı Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, bugün kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

UĞUR MELEKE: KEREM 140 DAKİKADA TAM 34 TOP KAYBETTİ!

"Dün Zabrze’de ligi geçtiğimiz hafta sonu başlamış, sezonu erken açtığı için fiziksel olarak Fenerbahçe’den çok daha iyi seviyede olan bir Gornik takımı vardı sahada. Maalesef bu filmi biz her sene izliyoruz, Türk futbolu için belki de sezonun en kritik ayları olan Temmuz-Ağustos’u “hazır değiliz” bahaneleriyle geçiriyoruz.

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Bunun için bir çözüm önerisi yaptım, maalesef “Türk tipi sosyal medya haberciliği” her hafta yazılarımın bir kısmını kırpıp paylaştığı için kamuoyu konuyu düzgün anlayamadı. Tekrar ediyorum: Süper Lig 1 Ağustos’ta başlamalı. İklim dezavantajımızın elbette farkındayım. Ancak üniversitelerin meteoroloji kürsülerinden rica ediyorum, bilimsel bir çalışma yapsınlar, ligi 14 gün erken açmak dramatik bir fark yaratacak mı gerçekten? Sezonu 1 Ağustos’ta açıp maçları 21:30’da oynatsak ve ilk bir ay her devre birer dakikalık su molaları versek? Portekiz Ligi 7 Ağustos’ta başlıyor mesela. Bizim daha fazla takımımız, daha fazla ön eleme turu oynuyor. Biz bir ön elemeler ülkesiyiz. Bu turlara hazır çıkmamız için yapısal önlemler almamız gerek artık. Türk futbolu, Türk futbol yöneticilerine bırakılmayacak kadar değerli. Bilimden, bilim insanlarından destek alın lütfen. Yalvarıyorum.

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FENERBAHÇE, MERT GÜNOK SAYESİNDE TURU GEÇEBİLDİ

Fenerbahçe belki tek bir oyuncusunun maliyetinden düşük bütçeli Gornik karşısında dün Mert Günok sayesinde turu geçebildi.

KEREM'İN ÇABUKLUĞU VE ÖZGÜVENİ BİTMİŞ!

Kerem dün sahada kaldığı 70 dakikada tam 19 top kaybetti. İlk maçta da 15 kayıp yapmıştı. Dün Kerem’in kaleciyle karşı karşıyayken kağnı gibi ağır kaldığı pozisyonun dönüşünde golü yedi Fenerbahçe. Artık çabukluğu ve özgüveni de bitmiş Kerem’in zaten geriye ne özelliği kalıyor ki?

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İSMAİL KARTAL 2024 NOSTALJİSİYLE YAŞIYOR

Bakınız, çok üzülerek söylüyorum, şu 20 milyon euroluk Gornik Zabrze takımına İrfan-Talisca-Kerem ileri üçlüsünü verelim deseniz kabul etmezler! İsmail Kartal’ın kritik Sturm Graz sınavı öncesi çok doğru analiz etmesi gerekiyor bu 180 dakikayı. Şu iki maçı seyrettikten sonra en temel gözlemim, İsmail Kartal’ın hâlâ 2024 nostaljisiyle yaşadığı."