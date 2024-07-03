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Gordon Banks kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı? Gordon Banks kariyeri ve biyografisi

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Gordon Banks kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı Gordon Banks kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 10:51

Gordon Banks kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Gordon Banks, İngiliz eski milli kaleci olarak tanınır ve 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere milli takımının kalesini korumuştur. Kariyeri boyunca Leicester City ve Stoke City gibi önemli takımlarda oynamış, 1972 yılında FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi ikinci kalecisi seçilmiştir. Peki, Gordon Banks kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Gordon Banks, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden biri olarak kabul edilir. Kariyerinde Leicester City ve Stoke City gibi önemli kulüplerde forma giyen Banks, 1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiltere milli takımının da kalesini korumuştur. Peki, Gordon Banks kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

GORDON BANKS KİMDİR?
Gordon Banks, 30 Aralık 1937 tarihinde İngiltere'nin Sheffield kentinde doğdu. Futbol kariyerine Chesterfield'de başlayan Banks, kısa sürede kalecilikte gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Leicester City ve Stoke City gibi kulüplerde başarılı bir kariyer geçiren Banks, İngiltere milli takımının da vazgeçilmez kalecisi oldu. 1966 Dünya Kupası'nda İngiltere'nin zaferinde büyük pay sahibi oldu.

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GORDON BANKS'İN KARİYERİ
Gordon Banks, profesyonel kariyerine 1958 yılında Chesterfield'de başladı. 1959-1967 yılları arasında Leicester City'de 293 maça çıkan Banks, 1967-1973 yılları arasında ise Stoke City forması giydi. Kariyerinde toplam 558 maçta görev aldı ve hiç gol yemedi. 1966 ve 1970 Dünya Kupaları'nda İngiltere milli takımının kalesini korudu. 1972 yılında FIFA tarafından 20. yüzyılın en iyi ikinci kalecisi seçildi. 1972'de geçirdiği trafik kazası sonrası görme yetisini kaybedince futbolu bırakmak zorunda kaldı.

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