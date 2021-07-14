Google, mobil oyunculara ve geliştiricilere yönelik planlarını açıkladı

Google, Google Games Summit Keynote boyunca Android platformunda oyun deneyimine yapacakları iyileştirmelerden bahsetti. Olayın daha çok teknik kısmına değinen firma, özetle Android’in oyun geliştirmek için daha uygun bir platform haline geleceğini söyledi.

Oyuncuların gözünden bakıldığı zamansa en büyük haber, Android 12’den itibaren kullanıcıların bir oyunu oynamak için tamamen yüklenmesini beklemek zorunda kalmayacak olması. Bu özellikle birlikte oyuncular artık oyunun tamamen inmesini beklemek zorunda kalmayacak. Google, 400 MB’a kadar olan oyunların yüklenmesinin artık dakikalar bir yana, yaklaşık 10 saniye süreceğini söyledi. Daha kolay erişilebilir bir ekran kaydı ve parlaklık ayarına sahip bir gösterge panosu da gelecek yeni özelliklerden.

İşe geliştiriciler tarafından bakıldığındaysa Game Mode API'leri, geliştiricilerin düşük pil modu veya en yüksek kare hızı seçimleri gibi seçilen kullanıcı ayarlarına tepki vermesine yardımcı olacak. Ayrıca geliştiriciler, kullanıcı kitlesini ve teknik sorunları konuma göre tahmin etmeye yardımcı olacak yeni bir analiz aranca sahip olacak. Rating and Reviews ismindeki diğer bir araç ise oyuncu ve geliştiriciler arasında bir köprü görevi görerek oyuncuların geri dönütlerinin işlenişini olumlu etkileyecek.

Firebase Remote Configuration ile ise geliştiricilerin yeni bir sürüm yayınlamadan farklı bir hedef kitlesi için bir oyunun görünümünü ve davranışını değiştirmesine olanak tanıyacak. Bu araç ise denemek isteyenler için şu an erken erişimde.

Kendi stream oyun servisine ve mobil platformuna daha çok geliştirici ve oyuncu çekmeye çalışan Google, bu yönde adımlar atmaya devam ediyor. Stadia Başkanı Phil Harrison da geçtiğimiz zamanlarda Google'ın oyun geliştirmek yerine her şeyden önce konsol teknolojisine odaklanmak istediğini açıklamıştı.