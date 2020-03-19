Gonzalo Higuain Arjantin'e kaçmak istedi, polis yakaladı!
İtalya'dan ülkesi Arjantin'e kaçmak için havalimanına giden Gonzalo Higuain, polis tarafından yakalandı.
Gonzalo Higuain karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu.
Repubblica'da yer alan habere göre negatif çıkan koronavirüs testini polislere gösteren Higuain'in ayrılma talebi kabul görmedi ve yıldız golcü, evine dönmek zorunda kaldı.
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