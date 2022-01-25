Gomis'in menajerinden son dakika açıklaması! Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak...

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2017/18'de Galatasaray 'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Patrick Mendy, Al Hilal'den ayrılan Gomis ile ilgili Fanatik'e konuştu, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.



Fransız yıldızın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurgulayan Mendy, ''Galatasaray'a kapımız açık ve ne olacağını göreceğiz. Eğer onu isterlerse Galatasaray ile yarım kalan hikayeyi tamamlamak adına dönmekten kesinlikle mutlu olacak.'' dedi.

Taraftardan 'geri dön' çağrısı

Bu son dakika gelişmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da '#BackToGalatasarayBafe' hashtagi başlattı ve golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundular.

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Galatasaray'da gol kralı oldu

Temmuz 2017'de Galatasaray'ın Swansea'den 2.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Gomis, Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği 1 sezonda attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. 33 maçta 29 gol atan ve rakip savunmaların korkulu rüyası olan yıldız isim, kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerin başında gelmişti.

Gomis, Sarı Kırmızılı ekibin şampiyon tamamladığı sezonu gol kralı olarak tamamladı.



6 milyon Euro bonservisle gitti

Galatasaray'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle 2018'de Al Hilal'e giden Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan ayrılık süreciyle ilgili yayıncı kuruluşa konuşmuş ve ''Galatasaray'ı çok seviyorum ancak bu ilgiyi ve sevgiyi ayrılırken Galatasaraylı yöneticiler tarafından hissedemedim.'' ifadelerini kullanmıştı.

Bafetimbi Gomis, Al Hilal'de çıktığı 147 maçta 107 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Al Hilal, bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde 1991, 2000 ve 2019'un ardından 4. kez Asya'nın en büyüğü olurken 10 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan Bafetimbi Gomis, kazanılan zaferde başrol oynayan isim oldu.



