Golsüz ama zevkli düello

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Dakikalar 78’i gösterirken uzun süreli bir sakatlıktan çıkan o değilmişçesine bir performans gösteren ve lider Trabzon’u bir orkestra şefi gibi yönetmeye bıraktığı yerden devam eden Marek Hamsik, yerini Kouassi’ye bırakıyor ama ne bu ne daha önce yapılan Dorukhan-Berat değişikliği, ne de maçın bitmesine az bir süre kalan gelen değişiklikler Abdullah Avcı’nın o alıştığımız maça direkt etki eden dokunuşlarından olmuyor, maç başladığı gibi aynı skorla 0-0 sona eriyordu.

Normal şartlarda cuma akşamı oynanması gereken ama Trabzon’daki hava muhalefeti nedeniyle kalkamayan uçak yüzünden ertesi gün aynı saate ertelenen ve bu yüzden Beşiktaş’la aynı gün ve aynı saatte oynanmak zorunda kalan maçta gol hariç hemen her şey vardı.

ÜÇER ÜÇER DEĞiL, BiRER BiRER

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Sezon başından bu yana uygun adım ileri marş şeklinde kesintisiz sürdürdükleri ve kendi kendilerine devam ettikleri şampiyonluk yarışında, sezon başından bu yana beklenen ama türlü sakatlıklara, şanssızlıklara rağmen yaşamadıkları kırılma anını, son beş haftaya sığdırdı sanki Trabzon.

Bunca yıl bekledikleri şampiyonluğa bu kadar kolay ulaşmayalım diye sanki süreci uzatıyor, üçer üçer değil, birer birer adımlarla hedefe yaklaşmayı tercih ediyor gibiler.

GAZiANTEP iÇ SAHADA ÇOK iYi

Belki ligin kendi evinde yenilmesi en zor takımlarından, bu maça kadar kazandıkları 40 puanın 34’ünü kendi evinde toplamış, Gaziantep karşısında alınan beraberlik büyük sürpriz olarak görülmese de en yakın takipçileri Konya’nın kaybettiği haftada kazanmak beklenen şampiyonluğun beklenenden de hızlı olmasını sağlayabilirdi.

UNVANLAR GÜZEL AMA...

Sezon başından bu yana her karşılaşmaya maç maç bakan, kazandıkları maçlar sonrası sadece 3 puan kazandıklarını, kaybettikleri maçlardan sonra sadece 3 puan kaybettiklerinin altını çizen bordo mavililer, ligin sonu yaklaştıkça sanki kendi kendilerine koydukları yeni hedeflerin stresini yaşamaya başladı.

En erken şampiyon olan takım, en yüksek puanla şampiyon olan kulüp ya da en uzun seriyle kazanan ekip unvanları güzel olacak tabii ama oralara takılmadan da hedefe ulaşabilirler.