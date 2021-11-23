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Golleri attı, Mourinho'dan ayakkabıyı aldı

#Roma#Mourinho#Felix Afena-Gyan
Golleri attı, Mourinhodan ayakkabıyı aldı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, son lig maçında takımın gollerini atan genç yetenek Felix Afena-Gyan'a spor ayakkabı hediye etti.

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Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.

Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktararak, "Bu maçta gol atarsa, istediği 800 avroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı." ifadelerini kullandı.

Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.

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#Roma#Mourinho#Felix Afena-Gyan

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