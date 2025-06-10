Gölgedeki yıldızlar!

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Ülkemizde futbolla ilgilenen herkes Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’da forma giyen oyuncuları tanır, bilir. Hangi futbolcu hangi maçta ne kadar oynamış, sahada ne yapmış, kaç gol atmış ya da asist yapmış, takip eder ve hatta ezbere bilir. Ama tabii Süper Lig’de başka takımlar ve onların başarısı için ter dökenler de var. Victor Osimhen’i, Edin Dzeko’yu, Ciro İmmobile’yi, Simon Banza’yı biliyoruz da, peki diğer kulüplerde oynayanlar ne yapmış? Bu sorunun cevabını öğrenmek için sezonun istatistiklerini inceledik...

Eyüpsporlu Mame Thiam 15, Göztepeli Romulo 13 gol attı

Süper Lig’de en çok gol atan (26) futbolcu olan Galatasaraylı Osimhen’i, 21 golle Başakşehirli Krzsysztof Piatek izliyor. Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri’nin 20 golle üçüncü sırayı aldığı listenin dördüncü basamağında 19 golle Rizesporlu Ali Sowe bulunuyor. Piatek ve Sowe’un dışında 4 büyükler dışındaki kulüplerde forma giyen 7 futbolcunun daha 10 ve üzeri sayıda gol attığını görüyoruz: 15 Thiam-Eyüp, 13 Romulo-Göztepe, Da Costa-Kasımpaşa, 12 Manaj-Sivas, Boutobba-Hatay, 11 Fall-Kasımpaşa, 10 Mouandilmadji-Samsun.

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Rize’nin sağ beki Taha 9, Konya’nın sol beki Guilherme 8 asist yaptı

Asist krallığında F.Bahçeli Dusan Tadic (14) zirveye çıkarken, ikinciliği Samsunsporlu Emre Kılınç (12), üçüncülüğü ise Kasımpaşa’nın sağ beki Claudio Winck (10) aldı. 9’ar gol pası veren Romulo, Tijanic (Göztepe), Cardoso (Kayseri), Hajradinovic, Fall (Kasımpaşa), Taha (Rize) ve Hatay’dan Görkem ise üçüncü basamağı paylaştılar. 8 asist yapanlar listesinde ise Beşiktaş’tan Rashica, Masuaku, Fenerbahçe’den Filip Kostic, Kayserispor’dan Kemen, Başakşehir’den Deniz, Konyaspor’dan Guilherme (sol bek), Samsunspor’dan Zeki (sağ bek) ve Antalyaspor’dan Kaluzinski (ön libero) bulunuyor.

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Sousa tam 13 maçta gol yemedi ama Bodrum’u kurtaramadı

Sezonun en başarılı kalecileri sıralamasında Samsunsporlu Okan Kocuk’un ayrı bir yeri bulunuyor. Kalesini 14 maçta gole kapatan Okan, bu alanda Süper Lig’in en iyisi. Takımının ligi üçüncü bitirmesinde büyük payı olan 29 yaşındaki kaleci, aynı zamanda ligde 36 maçın tamamında oynayıp, 1 dakika bile kaçırmayan tek futbolcu. Kalesini en çok gole kapatanlar klasmanında, Bodrum’dan Diogo Sousa (13), Eyüplü Berke Özer (11), Başakşehirli Muhammed Şengezer (10), Kayserili Bilal Bayazıt (9), Alanyasporlu Ertuğrul Taşkıran (8), Göztepeli Mateusz Lis ve Kasımpaşalı Andreas Gianniotis (7) üst sıralarda yer alıyor.

