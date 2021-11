Golf Federasyonu'nun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu

Haberin Devamı

Yıldırım Demirören'in tek aday olarak girdiği başkanlık seçimine 188 delegeden 113'ü katıldı. Genel kurulda hazirun 113 imza ile açılırken 98 delege oy kullandı. 13 oyun geçersiz olduğu seçimde 4 boş oy çıkarken Yıldırım Demirören 81 geçerli oy ile golf federasyonu yeni başkanı oldu.



Divan Başkanlığını TFF Başkan Vekili Ali Düşmez'in yaptığı genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto teşkilat başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Golf Federasyonu eski başkanı Ahmet Ağaoğlu katıldı.



AĞAOĞLU: "GOLF CAMİASINDAKİ HERKES BU GÖREVİ 21 SENE YAPABİLMEMDE BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"



21 senedir Golf Federasyonu Başkanlığını sürdüren Ahmet Ağaoğlu genel kurulda yaptığı açıklamada, "Olimpiyatların ertelenmesiyle görev sürelerimiz de uzamış oldu. 21 sene insan hayatında çok uzun bir süre. Bu kadar uzun zaman bir görevde kalmak özellikle ülkemizdeki spor yapısını dikkate alındığında pek anamayacak kadar mümkün gibi görünmemesine rağmen golf gibi son derece etik, spor ahlakına sahip olimpik ruhu taşıyan bir camiada bu süre göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bu süreçte sıkıntıyla karşılaşmadık dersem herhalde abartmamış olurum. Golf camiasındaki herkes bu görevi 21 sene yapabilmemde bana çok yardımcı oldular. 2000 yılından bugüne kadar bu görevi omuzlarımızda taşıdıysak camianın bunda payı fazla. Hiçbir yönetimin camia desteği olmadan süreci başarıyla yönetmesi mümkün değildir. Yıldırım Demirören ve arkadaşları bu hizmet yarışını sürdüreceklerdir" dedi.



ÖZDEMİR: "AĞAOĞLU'NUN GOLFE ÇOK BÜYÜK EMEKLERİ GEÇTİ"



TFF Başkanı Nihat Özdemir ise bir golfçü olarak Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür ettiğini belirterek, "21 yıl başkanlığı yürüttü. Az bir yıl değil çünkü kendisi 60 küsür yaşında, hayatının üçte birini golf federasyonu başkanı olarak yaptı, golfe çok büyük emekleri geçti. Ben de yakın bir zamanda 5 yıl evvel başladım, yalnız bizler değil tabi alt yapısıyla gençlere çok sevdirmemiz gereken bir spor dalı. Biz golfte Türkiye olarak alt yapıda sahalarımız olarak gerçekten önemli yatırımlar yaptık. Antalya'sı İzmir'i, İstanbul, Ankara, Samsun, birçok ilimizde çok önemli golf sahaları var. Bugün Belek'teki golf sahaları yalnız Türkiye değil dünyadaki her golfçü tarafından konuşuluyor, biliniyor ve burada golf oynama arzuları var. Onun için Sayın Ahmet Ağaoğlu'na gerçekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



ÖZDEMİR: "İNANIYORUM Kİ SAYIN YILDIRIM DEMİRÖREN'İN DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE GOLF ÇOK ÖNEMLİ DERECEDE İLERLEME SAĞLAYACAKTIR"



Yeni başkan Yıldırım Demirören'in iyi bir kadro kurduğunu da dile getiren Özdemir, "Onlara da başarılar diliyorum. İnanıyorum ki sayın Yıldırım Demirören'in döneminde Türkiye'de golf çok önemli derecede bir ilerleme sağlayacaktır. Yönetim kuruluna baktığımız zaman gerçekten birbirinden çok kıymetli, golfü oynayan, seven ve inşallah önemli derecede golf federasyonu için zaman ayıracak arkadaşlardan bir yönetim listesi var. Oy birliğiyle ve tek listeyle de seçildiler kendilerini tebrik ediyorum. Bu şekilde golfte de yalnız Türkiye'de değil dünyada da sesimizi duyuracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.



DEMİRÖREN: "EN BÜYÜK HEDEFİMİZ OLİMPİYATLARDA YARIŞAN, MADALYA KOVALAYAN SPORCULAR YETİŞTİRMEK"



Genel kurul öncesi bir konuşma yapan Golf Federasyonu yeni başkanı Yıldırım Demirören, en büyük hedeflerinin olimpiyatlarda yarışan, madalya kovalayan sporcular yetiştirmek olduğunu ve golf sayesinde Türkiye'yi dünyaya tanıtmak olduğuna vurgu yaparak; "Gençlere golfü sevdirmek için yola çıktık. İddialıyız ve bir o kadar da mutluyuz. İddialıyız çünkü biz sporun içinden geliyoruz. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım sorunları biliyoruz. Tesisleşmeden, alt yapıya, antrenör eğitiminden organizasyona birçok projelerimiz hazır. Kısa ve uzun vadede hepsini hayata geçireceğiz. Umutluyuz çünkü büyük golf ailesinin desteğini arkamızda olduğunu iyi biliyoruz'' dedi.



Yıldırım Demirören seçim sonrasında yaptığı konuşmada ise bizleri seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetimine teşekkür ederim. Zor bir yola çıktık, ama aşılmayacak bir yol değil. Sorunları biliyoruz ve hep birlikte çözeceğiz'' açıklamasında bulundu.



Genel kurul sonrası Yıldırım Demirören, eski başkan Ahmet Ağaoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim ederken, Ağaoğlu da başarılar diledi.



Türkiye Golf Federasyonu'nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:



Mehmet Dora, Mehmet Ziylan, İsmail Hasan Akçakayalıoğlu, Ali Özdoğan, Murat Karaduman, İlker Erdoğan, Recep Turan, Mustafa Cihad Arslan, Yasin Akkanat, Gürkan Demirkesen, Ali Köse, Atilla Hasan Akıncı, Abdullah Hazar ve Orhan Hallik.