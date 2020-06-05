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GeriBasketbol Golden State Warriors'ın yıldızları ırkçılığa karşı tek yürek!
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Basketbol
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Golden State Warriors'ın yıldızları ırkçılığa karşı tek yürek!

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Golden State Warriors'ın yıldızları ırkçılığa karşı tek yürek!
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NBA’de son 5 yılın tamamında final oynayan, 3 kez de şampiyon olan Golden State Warriors’ın yıldız oyuncuları Stephen Curry, Klay Thompson, Damion Lee, Juan Toscano-Anderson ve Kevon Looney ırkçılığa karşı düzenlenen yürüşe katıldı.

Merritt Gölü çevresindeki etkinlikte, ABD’de Minneapolis’te yaşanan olayda yaşamını yitiren George Floyd’un ölümü protesto edildi.

Yürüyüş yapanlar, “Adalet yoksa, huzur da yok” şeklinde sloganlar attı.

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