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Golden State Warriors NBA şampiyonluğuna bir adım yakın!

#NBA#Stephen Curry#Golden State Warriors
Golden State Warriors NBA şampiyonluğuna bir adım yakın

NBA finallerinde heyecan serinin 5. maçıyla devam etti. Golden State Warriors, evinde Boston Celtics'i yenerek 3-2 öne geçti ve şampiyonluğa yaklaştı. Stephen Curry'nin tarihi serisi ise bu maçla son buldu.

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NBA finallerinde heyecan, serinin 5. maçıyla devam etti. Chase Center'da oynanan maçta Golden State Warriors, Boston Celtics'i 104-94 yenerek 3-2 öne geçti.

Warriors'da Andrew Wiggins 26 sayı, 13 ribauntla; Klay Thompson 21 sayıyla, Stephen Curry ise 16 sayı, 8 asistle galibiyete katkı verdi. Boston Celtics'te ise Jayson Tatum'un 27 sayı, 10 ribaunt, 4 asisti; Marcus Smart'ın 20 sayısı, Jaylon Brown'ın 18 sayı, 9 ribaunt, 4 asisti mağlubiyetin önüne geçemedi.

4 galibiyete ulaşan takımın şanpiyon olacağı final serisinin 6. maçı Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Boston'da oynanacak.

Curry'nin rekor üçlük serileri sona erdi

Bocton Celtics karşısında 9 üç sayı denemesinde isabet bulamayan Stephen Curry, art arda 233 maçta(normal sezon & play-off) üç sayı isabeti bulma serisi sona erdi. Bu seriler, NBA tarihinin en uzun serileri olarak tarihe geçti.

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Curry'nin üç sayı isabeti bulamadığı son maç 8 Kasım 2018'de oynanmıştı.

Golden State Warriors NBA şampiyonluğuna bir adım yakın

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#NBA#Stephen Curry#Golden State Warriors

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