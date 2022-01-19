Golden State Warriors, Detroit Pistons'u rahat geçti

NBA'de heyecan, gece oynanan 2 maçla devam etti. Golden State Warriors, Detroit Pistons'u 102-86 yendi. Warriors'da Klay Thompson 21, Stephen Curry 18, Andrew Wiggins 19 sayıyla oynadı. Pistons'da Rodney McGruder'in 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Gecenin çekişmeli geçen maçında Minnesota Timberwolves, New York Knicks'i 112-110 yendi. Wolves'ta 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Anthony Edwards 21 sayı, Karl-Anthony Towns ise 20 sayı, 5 ribaunt 2 asistle oynadı. Knicks'te ise Evan Fournier'in 27 sayı, 4 ribaunt, 4 asist; Julius Randle'ın 21 sayı, 9 ribaunt, 9 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.