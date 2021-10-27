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Golden State sezona 4'te 4 ile başladı

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Golden State Warriors
Golden State sezona 4te 4 ile başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 106-98 yenerek 4'te 4 yaptı.

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NBA'e 5 maçla devam edildi.

Warriors, Stephen Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performansıyla öne çıktığı mücadelede Thunder'ı geçerek yoluna namağlup devam etti.

Konuk ekipte Andrew Wiggins 21, Damion Lee 20, Jordan Poole 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezona 4 yenilgiyle başlayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30, Jeremiah Robinson-Earl 12 ve Luguentz Dort 11 sayı kaydetti.

- Furkan Korkmaz'dan 9 ve Alperen Şengün'den 5 sayı

Milli basketbolculardan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers ve Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, günü mağlubiyetle tamamladı.

Golden State sezona 4te 4 ile başladı

76ers, deplasmanda New York Knicks'e 112-99 mağlup olarak ikinci yenilgisini yaşadı. Mücadelede 24 dakika 58 saniye görev yapan Furkan, 9 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Alperen Şengün ise Rockets'ın Dallas Mavericks deplasmanında 116-106 kaybederek üçüncü mağlubiyetini yaşadığı karşılaşmada 14 dakika 25 saniye süre aldı. Alperen, karşılaşmayı 5 sayı, 1 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla noktaladı.

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Golden State sezona 4te 4 ile başladı


Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 112-99
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 98-106
Dallas Mavericks-Houston Rockets: 116-106
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 121-125 (Uzatmada)
Utah Jazz-Denver Nuggets: 122-110

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#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Golden State Warriors

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