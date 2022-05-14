Golden State konferans finalinde! Giannis'den 21 yıl sonra ilk...

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NBA play-offlarında bu gece Doğu ve Batı Konferansı yarı finallerinde birer maç oynandı.

Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors serinin altıncı maçında Memphis Grizzlies'i 110-96 yendi ve durumu 4-2'ye getirerek konferans finaline yükseldi. Golden State'in konferans finalindeki rakibi, Phoenix Suns - Dallas Mavericks serisinin 7. maçını kazanan takım olacak.

Warriors'da Klay Thompson 30 sayı, 8 ribauntla; Stephen Curry 29 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle; Andrew Wiggins ise 18 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

Ja Morant'in sakatlığı sebebiyle forma giyemediği Grizzlies'de ise Dillon Brooks 30 sayı ile, Desmond Bane ise 25 sayı, 7 ribaunt ile mücadele etti.

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Bucks - Celtics serisi 7. maça uzadı! Giannis'den tarihi performans

Doğu Konferansı yarı final serisinde Boston Celtics, son şampiyon Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 108-95 yenerek seriyi 3-3'e getirdi. 7. maçı kazanan taraf konferans finalinde Miami Heat'in rakibi olacak.

Celtics'te Jayson Tatum 46 sayı, 9 ribaunt ve 4 asistle yıldızlaşırken Jaylen Brown 22, Marcus Smart ise 21 sayıyla oynadı.

Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 20 ribaunt, 6 asist, 2 blok ile mücadele etti. Yunan yıldız, Shaquille O'Neal'dan (2001) sonra bir play-off maçında 40+sayı ve 20+ ribaunt ile oynayan ilk oyuncu oldu.

NBA play-offlarında skorlar şu şekilde:

Batı Konferansı

Phoenix Suns 3-3 Dallas Mavericks

Golden State Warriors 4-2 Memphis Grizzlies

Doğu Konferansı

Miami Heat 4-2 Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks 3-3 Boston Celtics