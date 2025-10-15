Golden Boy'da finalistler açıklandı: Arda Güler ve Kenan Yıldız listede!

Haberin Devamı

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttusport tarafından 2003 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan 21 yaş altı en iyi genç futbolculara verilen Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden Golden Boy'da (Altın Çocuk) finale kalan 25 isim belli oldu.

Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız, 25 kişilik finalist listesinde yer aldı.

"Football Benchmark Index" verilerine göre belirlenen ilk 20 isim arasında şu oyuncular yer aldı:

• Pau Cubarsí (Barcelona)

• Désiré Doué (PSG)

• Dean Huijsen (Real Madrid)

• Kenan Yıldız (Juventus)

• Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

• Warren Zaïre-Emery (PSG)

• Arda Güler (Real Madrid)

• Franco Mastantuono (Real Madrid)

• Ethan Nwaneri (Arsenal)

• Jorrel Hato (Chelsea)

• Geovany Quenda (Sporting)

• Estevão (Chelsea)

• Leny Yoro (Manchester United)

• Senny Mayulu (PSG)

• Nico O'Reilly (Manchester City)

• Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

• Victor Froholdt (Porto)

• Lucas Bergvall (Tottenham)

• Archie Gray (Tottenham)

• Mamadou Sarr (RC Strasbourg)

Ayrıca jüri tarafından belirlenen "Wild Card" kategorisinde 5 genç oyuncu daha listeye dahil edildi:

• Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

• Francesco Pio Esposito (Inter)

• Rodrigo Mora (Porto)

• Giovanni Leoni (Liverpool)

• Aleksandar Stanković (Club Brugge)

Golden Boy 2025 ödülünü kazanan ismin Kasım ayındaki törenle açıklanması bekleniyor.

SON 5 YILDA GOLDEN BOY ÖDÜLÜNÜ KAZANANLAR

Son 5 yılda Golden Boy ödülünü kazananlar şu şekilde:

2020 - Erling Haaland

2021 - Pedri

2022 - Gavi

2023 - Jude Bellingham

2024 - Lamine Yamal