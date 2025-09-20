×
Golden Boy 2025'te 4 Türk yıldız listede yer alıyor!

Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 16:56

Avrupa'nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi. Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun ve Yasin Özcan 100 kişilik aday listesinde yer aldı.

Avrupa'nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi. 100 kişilik aday listesi açıklanırken, listede dünya futbolunun parlayan genç yıldızları yer aldı.

Barcelona'dan Lamine Yamal ve Pau Cubarsi, PSG'den Desire Doue, Chelsea'den Estevao, listeye damga vuran isimlerden oldu.

Türkiye adına ise dört genç yetenek bu önemli listede kendine yer buldu:

Arda Güler - Real Madrid
Kenan Yıldız - Juventus
Can Uzun - Eintracht Frankfurt
Yasin Özcan - Aston Villa

KENAN YILDIZ 2024'TE KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Kenan Yıldız, bu yıl da güçlü adaylar arasında gösteriliyor. 3. turda yarışan futbolcular arasında yapılacak oylamalarla, liste daralmaya devam edecek.

Türk futbolunun genç yeteneklerinin bu prestijli yarışmada yer alması, geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor.

